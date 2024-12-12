Индексация пенсий работающих пенсионеров с начала 2025 года составит 7,3%.

Расчет индексации у неработающих и у работающих пожилых людей будет производиться с учетом всех индексаций.

Ранее в Госдуме заявили, что все пенсии в России в 2025 году будут проиндексированы на 14,75%. Это произойдет с 1 апреля следующего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

