Индексация пенсий работающих пенсионеров с начала 2025 года составит 7,3%.
12 декабря 202401:32
В России индексация пенсий работающих пенсионеров с начала 2025 года составит 7,3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд.
Расчет индексации у неработающих и у работающих пожилых людей будет производиться с учетом всех индексаций.
Ранее в Госдуме заявили, что все пенсии в России в 2025 году будут проиндексированы на 14,75%. Это произойдет с 1 апреля следующего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru