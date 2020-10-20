Названа альтернативная причина нарушений масочного режима в России

Нежелание россиян носить маски вызвано тем, что многие не понимают предназначение средств индивидуальной защиты. Такого мнения придерживается психолог Павел Жавнеров. Кроме того, по его мнению, у многих россиян это еще не вошло в привычку.

Один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик поделился с НСН своими предположениями на этот счет.