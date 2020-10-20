Названа альтернативная причина нарушений масочного режима в России

Нежелание россиян носить маски вызвано неудобством такого способа индивидуальной защиты, а также заботой об экологии. Таким мнением с НСН поделился музыкант Билли Новик.

Нежелание россиян носить маски вызвано тем, что многие не понимают предназначение средств индивидуальной защиты. Такого мнения придерживается психолог Павел Жавнеров. Кроме того, по его мнению, у многих россиян это еще не вошло в привычку.

Один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик поделился с НСН своими предположениями на этот счет.

Райкин: «Золотую маску» можно тоже вручать «шахматно»

«Здесь надо понимать, что многие люди сопоставляют пользу и эффективность с рисками и неудобствами от ношения масок. И поэтому отказ от средств защиты в их картине мира побеждает. К тому же, кто знает, многие сейчас настроены экологически. И если представить, что все использованные маски не утилизируются должным образом, то многие, возможно, просто хотят спасти планету от экологической катастрофы», – отметил он.

Кроме того, Новик в эксклюзивном интервью НСН предложил властям столицы оставить молодежь в ночных клубах в покое, отменив для них QR-коды.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Виталий Тимкив
ТЕГИ:Билли НовикКоронавирусЗащитная маска
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры