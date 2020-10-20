Названа альтернативная причина нарушений масочного режима в России
Нежелание россиян носить маски вызвано неудобством такого способа индивидуальной защиты, а также заботой об экологии. Таким мнением с НСН поделился музыкант Билли Новик.
Нежелание россиян носить маски вызвано тем, что многие не понимают предназначение средств индивидуальной защиты. Такого мнения придерживается психолог Павел Жавнеров. Кроме того, по его мнению, у многих россиян это еще не вошло в привычку.
Один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик поделился с НСН своими предположениями на этот счет.
«Здесь надо понимать, что многие люди сопоставляют пользу и эффективность с рисками и неудобствами от ношения масок. И поэтому отказ от средств защиты в их картине мира побеждает. К тому же, кто знает, многие сейчас настроены экологически. И если представить, что все использованные маски не утилизируются должным образом, то многие, возможно, просто хотят спасти планету от экологической катастрофы», – отметил он.
Кроме того, Новик в эксклюзивном интервью НСН предложил властям столицы оставить молодежь в ночных клубах в покое, отменив для них QR-коды.
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