«Ход конём». Билли Новик о мерах Собянина в борьбе с COVID-19

Билли Новик: «Здесь надо понимать, что многие люди сопоставляют пользу и эффективность с рисками и неудобствами от ношения масок. И поэтому отказ от средств защиты в их картине мира побеждает. К тому же, кто знает, многие сейчас настроены экологически. И если представить, что все использованные маски не утилизируются должным образом, то многие, возможно, просто хотят спасти планету от экологической катастрофы», – отметил он для слушателей НСН.

