«Ход конём». Билли Новик о мерах Собянина в борьбе с COVID-19
Один из основателей группы «Billy’s Band» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Для автомобилистов хотят ввести новый штраф
МВД предлагает законодательно запретить автомобилистам ездить на летней резине зимой, а на зимней — летом. Штраф за нарушение постановления, если оно будет принято, составит 500 рублей.
Билли Новик: «Идея не новая, но, мне кажется, очень хорошая. Уверен, она поможет сократить не только количество «обидных» ДТП, но и в большей степени сохранит асфальтовое покрытие, которое в наших реалиях очень быстро приходит в негодное состояние из-за шипов летом, в том числе. Да и грязи, кстати, станет меньше. Словом, вижу одни плюсы», – прокомментировал в интервью НСН Билли Новик.
Собянин назвал неприемлемым введение комендантского часа из-за COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал неприемлемым введение комендантского часа и запрета на передвижения для борьбы с коронавирусом.
Билли Новик: «Звучит разумно, если только это не, так называемый, ход конём, создающий иллюзию гуманности правительства, влекущий доверие к власти. На фоне чего в дальнейшем можно будет обосновать большее ужесточение мер», – предположил музыкант в эфире НСН.
Вход по QR-коду распространят на рестораны и салоны красоты
С сегодняшнего дня в Москве вводится система входа в ночные клубы по QR-коду. Однако столичные власти хотят расширить эту меру на салоны красоты и рестораны. В случае выявления коронавируса у кого-то из посетителей данная мера позволит оповестить всех присутствовавших людей о том, что они находятся в зоне риска.
Билли Новик: «Учитывая, что основным контингентом с тяжелыми формами заболевания, создающим повышенную нагрузку на здравоохранение, являются люди стране шестидесяти лет, то молодежь в ночных клубах я пока бы оставил в относительном покое», – сказал он в беседе с НСН.
Психолог объяснил нежелание россиян носить маски
Нежелание россиян носить маски вызвано тем, что многие не понимают предназначение средств индивидуальной защиты. Такого мнения придерживается психолог Павел Жавнеров. Кроме того, по его мнению, у многих россиян это еще не вошло в привычку.
Билли Новик: «Здесь надо понимать, что многие люди сопоставляют пользу и эффективность с рисками и неудобствами от ношения масок. И поэтому отказ от средств защиты в их картине мира побеждает. К тому же, кто знает, многие сейчас настроены экологически. И если представить, что все использованные маски не утилизируются должным образом, то многие, возможно, просто хотят спасти планету от экологической катастрофы», – отметил он для слушателей НСН.
Большинство школьников хотят уйти в бизнес
Более 80% российских школьников в будущем хотели бы иметь свой бизнес. Об этом говорится в исследовании, проведенном образовательной компанией Maximum Education совместно с бизнес-платформой ОНФ.
Билли Новик: «Что ж, руководить собственным бизнесом – это прекрасно. Только остается вопрос, кто непосредственно будет работать», – подытожил в разговоре с НСН Билли Новик.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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