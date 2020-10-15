Райкин: «Золотую маску» можно тоже вручать шахматно

Константин Райкин: «В этом спектакле должны были принять участие дети, но с учетом всей ситуации в стране мы решили их поберечь. Поэтому спектакль «Всем кого касается» мы заменим на другую постановку, состоящую из двух частей. В первой части я буду читать стихи Давида Самойлова и Александра Пушкина. А во второй части будет пьеса Мольера «Лекарь поневоле». Эта замена, мне кажется, вполне может быть любопытной для зрителя. Потому что в спектакле «Всем кого касается» я не должен был выступать как артист, я говорю не очень скромно, но теперь зрители меня смогут увидеть. Не знаю, уж большой ли я подарок для них, но если это помножить на «Сказку о царе Салтане», то, может, будет и вполне забавно, я бы так сказал», – поделился с НСН Константин Райкин.

