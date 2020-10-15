Райкин: «Золотую маску» можно тоже вручать шахматно
Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Вход в культурные учреждения Москвы будет по электронным билетам
Власти Москвы приняли решение, что вход во все культурные учреждения города с 19 октября будет возможен только по электронным билетам.
Константин Райкин: «Как мне объяснили, такая мера будет действовать для того, чтобы коронавирус нельзя было передать через соприкосновение рук, через реальный бумажный билет. Но я думаю: а если билетер будет работать в перчатках, ведь тогда не обязательно только в электронном виде. Не знаю, это вызывает у меня какие-то вопросы. С другой стороны, электронные билеты уже давно в ходу», – отметил в эфире НСН Константин Райкин.
Премию «Золотая маска» вручат онлайн
Церемония вручения театральной премии «Золотая маска» пройдет в онлайн-формате 10 ноября.
Константин Райкин: «Опять же, чем вручение театральной маски отличается от спектакля. Это же должно было произойти в каком-то театральном пространстве, как это обычно бывает. Там собрались бы люди в масках не в золотых, а в медицинских. И сели бы шахматно, как сейчас это называют. Можно шахматно и распределять эту «Золотую маску». То есть не тому, кто ее заслужил, а рядом сидящему. Тоже любопытно», – прокомментировал он в интервью НСН.
Сборник пьес Шекспира продали за 10 млн долларов
Оригинальная копия самого первого печатного сборника пьес Уильяма Шекспира была продана на аукционе и установила мировой рекорд стоимости за литературное произведение. Книга ушла с молотка в Нью-Йорке за 10 миллионов долларов.
Константин Райкин: «Здорово, конечно. Но я думаю, а этот человек пьесы читать-то будет? Или сборник будет стоять просто для гордости? Боюсь, что второе, не так, как должно бы быть. Потому что я считаю, что само творчество Уильяма Шекспира стоит гораздо дороже, чем 10 миллионов долларов», – сказал он слушателям НСН.
Новости «Сатирикона»
23 октября в театре произойдет замена спектакля «Всем кого касается».
Константин Райкин: «В этом спектакле должны были принять участие дети, но с учетом всей ситуации в стране мы решили их поберечь. Поэтому спектакль «Всем кого касается» мы заменим на другую постановку, состоящую из двух частей. В первой части я буду читать стихи Давида Самойлова и Александра Пушкина. А во второй части будет пьеса Мольера «Лекарь поневоле». Эта замена, мне кажется, вполне может быть любопытной для зрителя. Потому что в спектакле «Всем кого касается» я не должен был выступать как артист, я говорю не очень скромно, но теперь зрители меня смогут увидеть. Не знаю, уж большой ли я подарок для них, но если это помножить на «Сказку о царе Салтане», то, может, будет и вполне забавно, я бы так сказал», – поделился с НСН Константин Райкин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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