Назван средний возраст диагностики рака в России

Диагноз онкологических заболеваний в Российской Федерации в среднем ставится 64,5 года. Такую статистику привели RT в Российском обществе клинической онкологии. Для мужчин средний возраст диагностики рака составляет 64,9 года, для женщин - 64,2 года.

Десять лет назад показатели составляли 63,8 и 63,3 года соответственно. Как объясняют профильные специалисты, онкология — это, как правило, проблема накопления молекулярных нарушений.