Назван средний возраст диагностики рака в России
Диагноз онкологических заболеваний в Российской Федерации в среднем ставится 64,5 года. Такую статистику привели RT в Российском обществе клинической онкологии. Для мужчин средний возраст диагностики рака составляет 64,9 года, для женщин - 64,2 года.
Десять лет назад показатели составляли 63,8 и 63,3 года соответственно. Как объясняют профильные специалисты, онкология — это, как правило, проблема накопления молекулярных нарушений.
Когда такие отклонения приближаются к критическому порогу, начинается рост злокачественных опухолей. Данный механизм относится к больным старшего возраста.
При этом, именно онкология лидирует среди причин смерти женщин трудоспособного возраста в России, отмечает РИА ФАН.
На заболевания раком приходится около четверти случаев смерти - 23,8%. Далее следуют недуги сосудов и органов кровообращения – около 23%. Внешние причины приводят к смерти женщин в РФ только в 19,2% случаев.
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