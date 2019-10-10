В «Лиге защиты врачей» не верят в искренность онкологов Центра Блохина

Руководитель московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди раскрыл зарплаты руководителей организации. В интервью газете «Известия» он заявил, что каждый из семи его заместителей получает 220 тысяч рублей в месяц, тогда как врачи – от 160 до 300 тысяч рублей, а директор института – 180 тысяч рублей.

Стилиди признал, что в ближайшее время в онкоцентре из-за финансовых проблем на полставки могут быть переведены около 30 сотрудников. Кроме того, возможны и сокращения, которые, главным образом, коснутся «возрастных сотрудников — наставников».

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в эфире НСН заявил, что в скандальном деле много несоответствий и усомнился в искренности сотрудников, пожаловавшихся на низкую заработную плату и другие проблемы в учреждении.