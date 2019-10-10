В «Лиге защиты врачей» не верят в искренность онкологов Центра Блохина
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в эфире НСН рассказал, почему развалилось дело пожаловавшихся врачей.
Руководитель московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди раскрыл зарплаты руководителей организации. В интервью газете «Известия» он заявил, что каждый из семи его заместителей получает 220 тысяч рублей в месяц, тогда как врачи – от 160 до 300 тысяч рублей, а директор института – 180 тысяч рублей.
Стилиди признал, что в ближайшее время в онкоцентре из-за финансовых проблем на полставки могут быть переведены около 30 сотрудников. Кроме того, возможны и сокращения, которые, главным образом, коснутся «возрастных сотрудников — наставников».
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в эфире НСН заявил, что в скандальном деле много несоответствий и усомнился в искренности сотрудников, пожаловавшихся на низкую заработную плату и другие проблемы в учреждении.
«Меня смущает, что основными жалобщиками в центре имени Блохина являлись люди с высокими заработками, заместители директора института, которые получают все-таки высокую зарплату. Более высокую, чем все остальные сотрудники. Именно они и подняли эту тему, были инициаторами. Там много несоответствий. Количество недовольных было завышено раз в 10. Вместо 26 уволившихся на сегодняшний день известно о четверых. Вся эта эпопея была с переменными причинами. Первая причина этого скандала – было сообщение о планируемом сокращении. Именно этим напугали родителей онкобольных детей. Потом выяснилось, что никого сокращать не собираются, сокращались вакантные должности, но к врачам это никакого отношения не имело. Тогда вспомнили про недостроенный корпус и другие проблемы двадцатилетней давности, которые попытались свалить на новое руководство. Следующим этапом придумали уже увольнение медсестер», - рассказал он.
В конце сентября сотрудники НМИЦ выпустили видеообращение, в котором пожаловались на непрозрачное распределение зарплат и плохие санитарные условия, в которых приходится лечить детей. Кроме того, массовыми увольнениями также пригрозили медсестры онконцентра. Собеседник НСН выразил мнение, что профсоюз выбрал не ту сторону в конфликте.
«Самая неприятная в этом деле роль профсоюза. «Альянс врачей» все-таки поддался на этот скандал. Видимо, в организации существует такая идеология – что нужно писать горячие новости, участвовать во всех скандалах. Очень печально, что за профсоюзом стоит фонд Навального, по опыту протестов, те, кто идет на стороне Навального, сами становятся пострадавшими. Он никогда не спасал тех, кто попадал в полицию, хотя сам провоцировал их на запрещенные акции и так далее. Точно так же и сейчас – некоторые считают, что ряду докторов была обещана поддержка с его стороны, но он не участвовал ни в каких спорах. Так что основная задача, я считаю, было набрать такую дешевую популярность», - отметил он.
Семен Гальперин рассказал о трудной финансовой ситуации в сфере здравоохранения в целом. По его словам, правительство пытается решить проблему нехватки денег для медицинских учреждений.
«Если говорить в целом о стране, действительно, указания президента выполнены не были. В большинстве случаев отчеты о достижениях результата в плане зарплат действительно не соответствовали реальности. Что касается конкретной ситуации с институтом, здесь нужно все-таки разделить на несколько событий. У института могли быть проблемы с государственным финансированием, но это общая государственная проблема, касающаяся многих государственных учреждений. Что будет дальше, трудно сказать. Только что было совещание на высшем уровне, президент и премьер-министр разговаривали о нехватке денег в стране на здравоохранение. Это глобальная проблема. Недофинансирование, естественно, существует», - напомнил он.
Ранее президент «Лиги защиты врачей» уже выступал против действий врачей, которые спровоцировали громкий скандал в онкоцентре имени Блохина. Он заявлял в эфире НСН, что конфликт раздут искусственно и что с самого начала была задача некоторых сотрудников организовать напряжение.
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