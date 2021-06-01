Назван средний размер страховой пенсии россиян

На 1 января этот показатель составил 16 тысяч 789 рублей. Индексация страховых выплат неработающим пенсионерам с начала года составила 6,3 процента. По данным ведомства, по состоянию 1 января число пенсионеров-получателей федеральной социальной доплаты составило около 2,905 млн человек, снизившись за год на 0,7 процента.

Отмечается, что бюджет Пенсионного фонда России за январь-март исполнен с дефицитом в 5,149 млрд рублей.

Тем временем, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что следует проработать вопрос сохранения социальных пенсий при трудоустройстве людей, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

