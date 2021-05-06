Миронов предложил увеличить пенсии силовикам

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости изменить систему начисления и индексации пенсий сотрудникам силовых ведомств, сообщает Ura.ru.

По словам депутата Госдумы, на получение заключения в Правительство РФ партия направила законопроект, согласно которому с 1 января 2022 года при исчислении пенсии следует учитывать 78,68% денежного довольствия силовиков, а с 2023 года индексировать выплаты на 5% - до достижения стопроцентного размера.

«Мы провели расчёты и получилось, что каждый год из федерального бюджета на это потребуется около 53,3 миллиарда рублей», - отметил политик.

Миронов напомнил, что почти десять лет назад силовикам пообещали пенсию в размере 100% денежного довольствия, однако после подсчётов Минфин указал на отсутствие средств для реализации этой идеи. В итоге решили с 2012 года установить пенсии силовиков на уровне 54% от денежного довольствия, с ежегодной индексацией на 2%, однако «эта скромная «прибавка» даже не покрывает инфляцию», добавил депутат.

Ранее Миронов заявил, что коррупцию в России следует приравнять к госизмене, передает телеканал «360».

