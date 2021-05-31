Медведев заявил о необходимости увеличить пенсии части россиян
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что следует проработать вопрос сохранения социальных пенсий при трудоустройстве людей, которые ухаживают за детьми-инвалидами, сообщает ТАСС.
«Там деньги небольшие, и, казалось бы, совсем несправедливо этих денег лишать», - подчеркнул политик и добавил, что нужно понять, на какой «контингент людей» это будет распространяться.
В ходе форума «Большой семейный совет» председатель партии также призвал увеличить размер социальных пенсий для людей, ухаживающих за детьми-инвалидами.
Ранее Медведев возмутился повышенными тарифами в такси при перевозке детей. По его словам, сложившаяся практика является безобразием.
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