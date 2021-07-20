Назван способ заставить арендодателя установить кондиционер
Россияне, вынужденные снимать жилье, не оборудованное кондиционером, задаются вопросом: можно ли заставить хозяев квартиры его установить.
Как сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева, жильцы имеют на это полное право. По словам эксперта, в ГОСТе 30494 — 2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» говорится о допустимой температуре в жилых комнатах в теплый период — 20-28 градусов. Кроме того, в СанПиНк 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» сказано, что оптимальная температура в жилом помещении составляет 22-25 градусов, а допустимая — 20-28 градусов по Цельсию.
Как считает юрист, арендатор имеет право обратиться к арендодателю с требованием обеспечить должные условия для проживания в сдаваемом помещении. Если получен отказ, арендатор на законных основаниях может потребовать снижения арендной платы не менее, чем на 50 процентов за тот период, в котором нарушался ГОСТ и санитарные нормы.
Как сообщалось, из 10 офисных работников жалуются на конфликты с коллегами из-за кондиционеров, говорится в исследовании SuperJob. Около 75% офисных сотрудников работают в помещении с кондиционерами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+24 633 / сут.
Умерли
149 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+18 764 / сут.
- Назван способ заставить арендодателя установить кондиционер
- Юбилейный авиасалон «МАКС-2021» открывается в Жуковском
- Стали известны затраты на содержание комплекса «Морской старт»
- ФСБ подготовила проект перечня данных, которые могут использовать против России
- Путин предложил продлить предельный срок службы маршалов, генералов и адмиралов
- Голикова назвала сроки объединения ПФР и ФСС
- В Белом доме прокомментировали возможность встречи Тихановской и Байдена
- ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов за допинг
- Инфекционист рассказал, чего не стоит делать до и после вакцинации от COVID-19
- Пять человек погибли в ДТП под Севастополем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru