Назван способ заставить арендодателя установить кондиционер

Россияне, вынужденные снимать жилье, не оборудованное кондиционером, задаются вопросом: можно ли заставить хозяев квартиры его установить.

Назван простой способ охладить квартиру без кондиционера

Как сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева, жильцы имеют на это полное право. По словам эксперта, в ГОСТе 30494 — 2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» говорится о допустимой температуре в жилых комнатах в теплый период — 20-28 градусов. Кроме того, в СанПиНк 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» сказано, что оптимальная температура в жилом помещении составляет 22-25 градусов, а допустимая — 20-28 градусов по Цельсию.

Как считает юрист, арендатор имеет право обратиться к арендодателю с требованием обеспечить должные условия для проживания в сдаваемом помещении. Если получен отказ, арендатор на законных основаниях может потребовать снижения арендной платы не менее, чем на 50 процентов за тот период, в котором нарушался ГОСТ и санитарные нормы.

Как сообщалось, из 10 офисных работников жалуются на конфликты с коллегами из-за кондиционеров, говорится в исследовании SuperJob. Около 75% офисных сотрудников работают в помещении с кондиционерами.

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ФОТО: Aif.md
ТЕГИ:ЖильеЖара
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