Назван способ заставить арендодателя установить кондиционер

Как сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева, жильцы имеют на это полное право. По словам эксперта, в ГОСТе 30494 — 2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» говорится о допустимой температуре в жилых комнатах в теплый период — 20-28 градусов. Кроме того, в СанПиНк 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» сказано, что оптимальная температура в жилом помещении составляет 22-25 градусов, а допустимая — 20-28 градусов по Цельсию.

Как считает юрист, арендатор имеет право обратиться к арендодателю с требованием обеспечить должные условия для проживания в сдаваемом помещении. Если получен отказ, арендатор на законных основаниях может потребовать снижения арендной платы не менее, чем на 50 процентов за тот период, в котором нарушался ГОСТ и санитарные нормы.

Как сообщалось, из 10 офисных работников жалуются на конфликты с коллегами из-за кондиционеров, говорится в исследовании SuperJob. Около 75% офисных сотрудников работают в помещении с кондиционерами.

