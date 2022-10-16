Назван способ защитить переписки в мессенджере
Для безопасной переписки в мессенджерах необходимо соблюдать несколько правил, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александра Новикова.
По его словам, так в Telegram есть функция двухфакторной аутентификации, которая предполагает необходимость ввода пароля для входа на другом устройстве. Также переписку в этом мессенджере можно обезопасить путем создания секретного чата.
Проверить, на каких устройствах есть доступ к аккаунту, можно в настройках приложения.
Самая большая угроза может крыться в сообщениях с незнакомых номеров, содержащих gif-анимацию, ссылки и текстовые файлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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