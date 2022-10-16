Назван способ защитить переписки в мессенджере

Для безопасной переписки в мессенджерах необходимо соблюдать несколько правил, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александра Новикова.

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По его словам, так в Telegram есть функция двухфакторной аутентификации, которая предполагает необходимость ввода пароля для входа на другом устройстве. Также переписку в этом мессенджере можно обезопасить путем создания секретного чата.

Проверить, на каких устройствах есть доступ к аккаунту, можно в настройках приложения.

Самая большая угроза может крыться в сообщениях с незнакомых номеров, содержащих gif-анимацию, ссылки и текстовые файлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мессенджеры
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