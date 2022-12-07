Назван способ восстановить организм после новогоднего корпоратива
Чай с имбирем поможет справиться с тошнотой после новогоднего корпоратива, сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей.
По их словам, фитнес выведет токсины, а поход в сауну, наоборот, может ухудшить состояние и даже привести к обмороку. Кроме того, быстрому восстановлению после новогоднего корпоратива может помочь легкий завтрак из овощей, фруктов и орехов.
Эксперты не советуют голодать, даже если с вечера изрядно переели. Продукты с фруктозой также облегчает состояние после спиртного, она содержится в меде, а чай с имбирем поможет справиться с накатившей тошнотой. Полезно есть бананы, авокадо, которые восполнят калий. А уровень натрия повысят соленья. Отмечается, что употребление рассола после застолья — вовсе не случайная традиция.
Облегчить тяжелое состояние после выпитого алкоголя может спорт, однако интенсивность и продолжительность занятий нужно снизить. Также будет полезна прогулка на свежем воздухе. Очистить организма поможет и ванночка для ног.
Поход в сауну после употребления алкоголя несет особенно серьезный риск — обезвоживание. Потеря жидкости приближает организм к обмороку и возможному получению травм.
Как ранее сообщил врач и телеведущий Александр Мясников, на следующее утро после застолья обезболивающие препараты не помогут избавиться от похмелья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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