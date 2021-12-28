Мясников рассказал об опасности обезболивающих при похмелье

По его словам, анальгетики в таком случае наоборот могут создать дополнительную нагрузку на желудок и печень.

Врач посоветовал пить рюмку оливкового масла перед употреблением алкоголя, чтобы не опьянеть.

Ранее нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн порекомендовал россиянам на следующий день после новогоднего застолья пить рассол и употреблять крепкие бульоны, супы, соленья и кисломолочные продукты. По его словам, это поможет снизить интоксикацию организма.