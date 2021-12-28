Мясников рассказал об опасности обезболивающих при похмелье
На следующее утро после застолья обезболивающие препараты не помогут избавиться от похмелья. Об этом сообщает телеканал «Россия 1» со ссылкой на врача и телеведущего Александра Мясникова.
По его словам, анальгетики в таком случае наоборот могут создать дополнительную нагрузку на желудок и печень.
Врач посоветовал пить рюмку оливкового масла перед употреблением алкоголя, чтобы не опьянеть.
Ранее нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн порекомендовал россиянам на следующий день после новогоднего застолья пить рассол и употреблять крепкие бульоны, супы, соленья и кисломолочные продукты. По его словам, это поможет снизить интоксикацию организма.
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