Назван способ узнать о взломанном смартфоне

Медленная работа, быстрая разрядка аккумулятора, а также «зависание» могут свидетельствовать о том, что смартфон оказался взломан, сообщает «Прайм» со ссылкой на партнера и директора компании «Интеллектуальный резерв» Павла Мясоедова.

Как правило, злоумышленники проникают в устройство через вредоносное программное обеспечение, которое попадает в смартфон через проводное подключение к чужому компьютеру.

Сначала телефон может и не подавать признаков взлома, а единственным сигналом будут лишь уведомления от приложений, банков и социальных сетей. Однако позже устройство начнёт подавать признаки взлома.

Эксперты советуют устанавливать приложения только из надежных источников.

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Как сообщалось, cущественно уменьшить скорость работы смарфтона и сократить время его автономной работы могут тяжелые программы, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимира Гриценко.

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Фото: РИА Новости
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