Назван способ узнать о взломанном смартфоне
Медленная работа, быстрая разрядка аккумулятора, а также «зависание» могут свидетельствовать о том, что смартфон оказался взломан, сообщает «Прайм» со ссылкой на партнера и директора компании «Интеллектуальный резерв» Павла Мясоедова.
Как правило, злоумышленники проникают в устройство через вредоносное программное обеспечение, которое попадает в смартфон через проводное подключение к чужому компьютеру.
Сначала телефон может и не подавать признаков взлома, а единственным сигналом будут лишь уведомления от приложений, банков и социальных сетей. Однако позже устройство начнёт подавать признаки взлома.
Эксперты советуют устанавливать приложения только из надежных источников.
Как сообщалось, cущественно уменьшить скорость работы смарфтона и сократить время его автономной работы могут тяжелые программы, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимира Гриценко.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+26 513 / сут.
Умерли
56 426+599 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+29 235 / сут.
- Назван способ узнать о взломанном смартфоне
- Стало известно, как встретит Новый год Владимир Путин
- Биткоин в очередной раз обновил исторический максимум
- Глава Молдавии заявила о готовности посетить Россию
- В Москве проезд в метро будет свободным в новогоднюю ночь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru