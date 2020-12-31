Назван способ узнать о взломанном смартфоне

Медленная работа, быстрая разрядка аккумулятора, а также «зависание» могут свидетельствовать о том, что смартфон оказался взломан, сообщает «Прайм» со ссылкой на партнера и директора компании «Интеллектуальный резерв» Павла Мясоедова.

Как правило, злоумышленники проникают в устройство через вредоносное программное обеспечение, которое попадает в смартфон через проводное подключение к чужому компьютеру.

Сначала телефон может и не подавать признаков взлома, а единственным сигналом будут лишь уведомления от приложений, банков и социальных сетей. Однако позже устройство начнёт подавать признаки взлома.

Эксперты советуют устанавливать приложения только из надежных источников.