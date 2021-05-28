Назван способ уменьшить траты на бензин

Стало известно, как уменьшить траты на дорожающий бензин, сообщает «Прайм» со ссылкой на экономического эксперта Романа Алеева.

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По его словам, технически исправная машина, без протечек будет расходовать меньше топлива. Алеев также посоветовал следить за давлением шин, так как чем меньше они накачаны, тем выше нагрузка на двигатель, который в этом случае потребляет много топлива. Эксперт призвал вовремя менять воздушные фильтры, пользоваться только самыми надежными заправками.

Летом на внутреннем рынке РФ может произойти дефицит бензина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Российского топливного союза (РТС) вице-премьеру Александру Новаку.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:БензинАвтовладельцыАвтомобиль
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