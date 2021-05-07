Правительство приняло новые меры по стабилизации цен на бензин
Правительство России изменило порядок биржевых торгов топливом для стабилизации цен, сообщила пресс-служба кабмина.
Для снижения рисков монопольного ценообразования крупные нефтяные компании России должны будут отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС смогут купить его по рыночным ценам. Предполагается, что такой подход способствует равномерности биржевых торгов.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что российские власти обсуждают ввод сезонного эмбарго на экспорт бензина для сдерживания цен. Аналитик ГК «Универ-капитал» Сергей Дроздов заявил, что такой метод в рыночной экономике работает только определенное время, а потом рынок берет свое.
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