Россиян предупредили о риске дефицита топлива в период отпусков

В письме указано, что рост внутреннего туризма, вызванный ограничениями отдыха за рубежом из-за пандемии COVID-19 и мерами по стимулированию внутреннего туризма в период летних отпусков может спровоцировать значительный (до 20%) рост спроса на топливо. Сильнее всего может увеличиться потребность в бензине АИ-95.

Подписавшие письмо члены РТС считают, что отсутствие мер по насыщению топливом внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему увеличению стоимости топлива. Кроме того, в союзе предупредили об угрозе появления "суррогатов для замещения недостающих объемов".

Накануне Минэнерго России заявило, что не прогнозирует дефицит топлива в стране, а также рост его стоимости на автозаправочных станциях из-за волатильности оптовой стоимости.



