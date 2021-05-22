Россиян предупредили о риске дефицита топлива в период отпусков
Летом на внутреннем рынке РФ может произойти дефицит бензина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Российского топливного союза (РТС) вице-премьеру Александру Новаку.
В письме указано, что рост внутреннего туризма, вызванный ограничениями отдыха за рубежом из-за пандемии COVID-19 и мерами по стимулированию внутреннего туризма в период летних отпусков может спровоцировать значительный (до 20%) рост спроса на топливо. Сильнее всего может увеличиться потребность в бензине АИ-95.
Подписавшие письмо члены РТС считают, что отсутствие мер по насыщению топливом внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему увеличению стоимости топлива. Кроме того, в союзе предупредили об угрозе появления "суррогатов для замещения недостающих объемов".
Накануне Минэнерго России заявило, что не прогнозирует дефицит топлива в стране, а также рост его стоимости на автозаправочных станциях из-за волатильности оптовой стоимости.
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