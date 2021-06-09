Только 2% россиян планируют отпуск за границей
Россияне рассказали, где планируют провести отпуск в этом году. Больше половины участников соответствующего опроса заявили о планах провести это время дома, на даче или в гостях у родственников. При этом на российском морском курорте планируют отдохнуть 8% россиян, зарубежная поездка в планах лишь у 2% опрошенных. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Также стало известно, сколько россияне планируют потратить на отпуск. Почти треть участников опроса (32%) ответили, что собираются потратить от 20 до 40 тысяч рублей на человека. 29% процентов респондентов заявили, что ориентируются на сумму от 40 до 60 тысяч рублей. 12% планируют потратить от 10 до 20 тысяч рублей. Только 8% опрошенных заявили, что предполагают потратить от 80 тысяч. Средняя сумма, которую россияне планируют потратить на отдых, равна 53 325 рублей.
В опросе приняли участие более полутора тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше.
Ранее президент Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал «медленной пыткой» ситуацию с продажей заграничных туров на лето.
«Рынок привык бронировать и планировать все заранее, и сейчас ситуация такая, что в условиях неопределенности никто не может принять никакого решения. Люди не могут так быстро переориентироваться, взять отпуск, определиться со своими предпочтениями и так далее. В июне начинаются продажи на август-сентябрь. Клиентам и операторам нужен запас времени. Эта ситуация – медленная пытка», - объяснил Гончаров.
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