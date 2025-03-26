Назван способ получить потерянную часть пенсии
У граждан России есть способ получить потерянную часть пенсии, сообщает «Прайм».
Недоначисления могут происходить из-за наличия неучтенного стажа при определении размера страховой пенсии. Другая причина — появление документов, которые ранее не предоставлялись в Социальный фонд, подтверждающих наличие стажа и доходов до 2002 года. Кроме того, это может случиться из-за появления у пожилого человека иждивенцев, либо смена региона проживания.
Во всех случаях за перерасчетом с документами нужно обращаться в региональное отделение СФР.
Ранее в Госдуме призвали ввести Единую социальную карту для пенсионеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru