Назван способ получить потерянную часть пенсии

Недоначисления могут происходить из-за наличия неучтенного стажа при определении размера страховой пенсии. Другая причина — появление документов, которые ранее не предоставлялись в Социальный фонд, подтверждающих наличие стажа и доходов до 2002 года. Кроме того, это может случиться из-за появления у пожилого человека иждивенцев, либо смена региона проживания.

Во всех случаях за перерасчетом с документами нужно обращаться в региональное отделение СФР.

Ранее в Госдуме призвали ввести Единую социальную карту для пенсионеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

