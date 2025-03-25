В Госдуме призвали ввести Единую социальную карту для пенсионеров

В России нужна Единая социальная карта для пенсионеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова.

По его словам, россияне трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта. «Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому, что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома», — сказал депутат. Он считает, что нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны. Миронов отметил, что партия будет готовить законодательную инициативу о Единой социальной карте.

Программа партии содержит предложение о введении Единой социальной карты граждан России, дающей право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование прочими льготами для всех предпенсионеров и пенсионеров, вне зависимости от места их постоянного проживания.

