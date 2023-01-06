Назван способ получить две пенсии сразу

Некоторые категории граждан России обладают правом на получение двух пенсий сразу, сообщает «Прайм» со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

Эксперт рассказал, когда лучше начать копить на пенсию

Двойную выплату по старости могут получать ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, некоторые военные и другие льготные категории россиян.

Также вторую пенсию получат те, кто вложил деньги в негосударственные пенсионные фонды. Подобная пенсия называется негосударственным пенсионным обеспечением.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января увеличатся до 21 864 рублей. Таким образом, средний размер выплат вырос на 4,8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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