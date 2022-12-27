Эксперт рассказал, когда лучше начать копить на пенсию

По его словам, осознание приходит к людям на шестом десятке, но что-то сделать уже поздно, так как пик карьеры позади, а времени для накопления на старость катастрофически мало. Эксперт отметила, что идеальный возраст для накопления – около 40 лет.

Один из вариантов – вложить средства в негосударственный пенсионный фонд или в индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), но есть и другие способы, которые заключаются в регулярности взносов.

Например, ежемесячно покупая государственные облигации (ОФЗ) за десять лет можно накопить около 6 млн рублей, за 20 лет – более 20 млн рублей.

Одиноким пожилым людям в России, которые вышли на заслуженный отдых, предоставляются разные меры поддержки со стороны государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

