Назван способ получить часть пенсии раньше срока
Накопительную часть пенсии россиян можно получить в момент наступления «старого» пенсионного возраста, для чего необходимо набрать страховой стаж и минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александра Тимофеева.
Он сослался на то, что это прописано в законе. Таким образом, получить накопительную пенсию можно после 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для этого необходимо наличие минимального числа пенсионных коэффициентов. В 2022 году это 23,4. Также для текущего года страховой стаж должен составлять 13 лет.
Тимофеев отметил, что с заявлением о получении части пенсии раньше срока необходимо обращаться в Пенсионный фонд России или НПФ.
Напомним, работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения, для этого следует уволиться в последний день месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+51 735 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+50 251 / сут.
- СМИ: во время дежурства у гроба Елизаветы II стражник упал в обморок
- Американские сенаторы представили законопроект по внесению России в список спонсоров терроризма
- Назван способ получить часть пенсии раньше срока
- Госдеп: целью политики США должно стать разъединение экономик Азии и России
- С территории Украины взлетел первый с апреля гражданский борт
- Администрация Байдена и Конгресс обсудили ужесточение антироссийских санкций
- США выделят военную помощь Тайваню на 4,5 млрд долларов
- В Лондоне проходит публичное прощание с Елизаветой II
- Армения: Баку и Ереван договорились о прекращении огня
- Зеленский попал в ДТП в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru