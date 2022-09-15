Назван способ получить часть пенсии раньше срока

Накопительную часть пенсии россиян можно получить в момент наступления «старого» пенсионного возраста, для чего необходимо набрать страховой стаж и минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александра Тимофеева.

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Он сослался на то, что это прописано в законе. Таким образом, получить накопительную пенсию можно после 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для этого необходимо наличие минимального числа пенсионных коэффициентов. В 2022 году это 23,4. Также для текущего года страховой стаж должен составлять 13 лет.

Тимофеев отметил, что с заявлением о получении части пенсии раньше срока необходимо обращаться в Пенсионный фонд России или НПФ.

Напомним, работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения, для этого следует уволиться в последний день месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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