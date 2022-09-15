Назван способ получить часть пенсии раньше срока

Он сослался на то, что это прописано в законе. Таким образом, получить накопительную пенсию можно после 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для этого необходимо наличие минимального числа пенсионных коэффициентов. В 2022 году это 23,4. Также для текущего года страховой стаж должен составлять 13 лет.

Тимофеев отметил, что с заявлением о получении части пенсии раньше срока необходимо обращаться в Пенсионный фонд России или НПФ.

Напомним, работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения, для этого следует уволиться в последний день месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

