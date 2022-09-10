Эксперт порекомендовала работающим пенсионерам увольняться в последний день месяца
Работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения, для этого следует уволиться в последний день месяца. Об этом рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина в беседе с агентством «Прайм».
«Вне зависимости от того, уволился ли работающий пенсионер 1 марта (этот день считается последним рабочим днем) или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица в апреле. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц», — пояснила специалист.
Сорокина указала, что Пенсионный фонд получит отчет за апрель в мае, решение об индексации будет принято в июне, а саму индексацию произведут в июле.
Как отметила эксперт, для получения надбавки гражданину не нужно обращаться в ПФР: фонд получит необходимую информацию от работодателя и автоматически произведет индексацию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,0 млн+52 106 / сут.
Умерли
385 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
19,0 млн+51 086 / сут.
- Путин: ВЭФ-2022 прошел на высоком уровне
- Минфин США анонсировал запрет на морские перевозки российской нефти с 5 декабря
- Еврокомиссар: В ЕС не согласовали лимит цен на российский газ
- Умер главный конструктор самолетов Ил-18 и Ил-62
- В Курской области неизвестные напали на правоохранителей
- Госдеп США: в Вашингтоне продолжат работать над санкциями против России
- В Уфе загорелся торговый центр «Меркурий»
- Король Великобритании Карл III назначил сына Уильяма принцем Уэльским
- Вучич: признания Сербией независимости Косово не будет
- Орбан: угроза миграции в Европе носит цивилизационный характер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru