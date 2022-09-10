Эксперт порекомендовала работающим пенсионерам увольняться в последний день месяца

Работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения, для этого следует уволиться в последний день месяца. Об этом рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина в беседе с агентством «Прайм».

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«Вне зависимости от того, уволился ли работающий пенсионер 1 марта (этот день считается последним рабочим днем) или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица в апреле. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц», — пояснила специалист.

Сорокина указала, что Пенсионный фонд получит отчет за апрель в мае, решение об индексации будет принято в июне, а саму индексацию произведут в июле.

Как отметила эксперт, для получения надбавки гражданину не нужно обращаться в ПФР: фонд получит необходимую информацию от работодателя и автоматически произведет индексацию.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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