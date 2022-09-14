Финансист рассказала о положенных пенсионерам льготах

По ее словам, самая известная льгота — по налогу на имущество, которую можно получить лишь на один объект из перечня объектов налогообложения. Это квартира, комната, жилой дом, гараж или хозпостройка площадью не более 50 квадратных метров.

В некоторых регионах РФ также существует льгота на автомобильный налог. Еще к одной из федеральных льгот для пенсионеров относят освобождение пенсий и пособий от уплаты НДФЛ.

Напомним, работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения, для этого следует уволиться в последний день месяца.

