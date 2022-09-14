Финансист рассказала о положенных пенсионерам льготах
Одиноким пожилым людям в России, которые вышли на заслуженный отдых, предоставляются разные меры поддержки со стороны государства, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности, доктора наук Елену Бобкову.
По ее словам, самая известная льгота — по налогу на имущество, которую можно получить лишь на один объект из перечня объектов налогообложения. Это квартира, комната, жилой дом, гараж или хозпостройка площадью не более 50 квадратных метров.
В некоторых регионах РФ также существует льгота на автомобильный налог. Еще к одной из федеральных льгот для пенсионеров относят освобождение пенсий и пособий от уплаты НДФЛ.
Напомним, работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения, для этого следует уволиться в последний день месяца.
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