Финансист рассказала о положенных пенсионерам льготах

Одиноким пожилым людям в России, которые вышли на заслуженный отдых, предоставляются разные меры поддержки со стороны государства, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности, доктора наук Елену Бобкову.

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По ее словам, самая известная льгота — по налогу на имущество, которую можно получить лишь на один объект из перечня объектов налогообложения. Это квартира, комната, жилой дом, гараж или хозпостройка площадью не более 50 квадратных метров.

В некоторых регионах РФ также существует льгота на автомобильный налог. Еще к одной из федеральных льгот для пенсионеров относят освобождение пенсий и пособий от уплаты НДФЛ.

Напомним, работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения, для этого следует уволиться в последний день месяца.

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ФОТО: РИА Новости
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