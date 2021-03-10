Назван способ обойти блокировку и позвонить абоненту из его «черного списка»
Существует возможность обойти блокировку и позвонить абоненту, у которого забит номер звонящего в «черном списке», сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгения Кашкина.
По его словам, для этого есть несколько легальных способов. Так, у большинства сотовых операторов есть платная услуга «антиопределитель номера». Если ее подключить, абонент увидит на смартфоне номер, как неизвестный.
Также можно включить антиопределитель номера в телефоне - на IPhone или Android.
Пользователям смартфонов на базе операционной системы Android необходимо удалить набор приложений SuperVPN, рассказал киберэксперт Зак Доффман в статье для журнала Forbes.
По словам Доффмана, установленный более 100 млн раз сервис отнюдь не защищает конфиденциальность и безопасность юзеров.
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