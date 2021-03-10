Назван способ обойти блокировку и позвонить абоненту из его «черного списка»

Существует возможность обойти блокировку и позвонить абоненту, у которого забит номер звонящего в «черном списке», сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгения Кашкина.

По его словам, для этого есть несколько легальных способов. Так, у большинства сотовых операторов есть платная услуга «антиопределитель номера». Если ее подключить, абонент увидит на смартфоне номер, как неизвестный.