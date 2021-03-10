Назван способ обойти блокировку и позвонить абоненту из его «черного списка»

Существует возможность обойти блокировку и позвонить абоненту, у которого забит номер звонящего в «черном списке», сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгения Кашкина.

По его словам, для этого есть несколько легальных способов. Так, у большинства сотовых операторов есть платная услуга «антиопределитель номера». Если ее подключить, абонент увидит на смартфоне номер, как неизвестный.

Эксперт перечислил сообщения, которые лучше удалять из смартфона

Также можно включить антиопределитель номера в телефоне - на IPhone или Android.

Пользователям смартфонов на базе операционной системы Android необходимо удалить набор приложений SuperVPN, рассказал киберэксперт Зак Доффман в статье для журнала Forbes.

По словам Доффмана, установленный более 100 млн раз сервис отнюдь не защищает конфиденциальность и безопасность юзеров.

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ФОТО: pxhere.com
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