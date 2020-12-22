Назван способ избежать тревожности перед праздником

Стало известно, как не попасть под влияние «синдрома предновогодней тревоги», сообщает «АиФ» со ссылкой на кандидата психологических наук Алексея Мелехина.

По его словам, необходимо сократить список важных дел до пяти, чтобы избежать повышенной раздражительности, тревожных расстройств и нервных срывов.

«Надо притормозить в своем беге и задать себе вопрос: какие пять вещей сейчас для меня самые главные, какие я хочу успеть сделать до Нового года? Но при этом задать себе задачу, что на все про все у нас осталось заряда внутренних батареек на 20%», — сказал эксперт.