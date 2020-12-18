Большинство россиян встретят Новый год дома

Большинство россиян (86%) собираются встретить Новый год дома. Об этом говорится в исследовании фонда «Общественное мнение».

Выяснилось, что только 5% респондентов запланировали в новогоднюю ночь поход в гости. Еще 4% будут праздновать на работе, 3% пока не определились.

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Подавляющее количество респондентов (85%) признались, что Новый год - важный для них праздник. 12% так не считают, а 3% вообще не думали об этом, передает РИА Новости.

Кроме того, исследователи выяснили, что больше половины респондентов (56%) устраивает количество выходных дней в новогодние каникулы. Четверть сограждан хотят, чтобы дней отдыха было меньше. Однако 10%, наоборот, - чтобы их было больше. Еще 8% равнодушны к этому вопросы.

Между тем, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву к Рождеству может прийти существенное похолодание, передает РЕН ТВ.

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ФОТО: pixabay.com
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