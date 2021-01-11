Назван способ избавиться от рекламных звонков
Если номер сотового телефона однажды попал в базу спамеров, избавиться от их звонков навсегда вряд ли удастся, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Николая Антипова.
По его словам, сложность в том, что эта база может передаваться из рук в руки. Однако есть способы сократить число нежелательных звонков. По словам эксперта, с этой целью необходимо воспользоваться услугами операторов связи по их блокировке или установить специальные приложения, которые предупреждают, что звонок может быть рекламным или мошенническим.
Ранее представитель компании «Лаборатория Касперского» Сергей Голованов заявил, что телефонные мошенники научились обходить системы идентификации.
По словам эксперта, злоумышленники звонят и бросают трубку, тем самым вынуждая жертву самостоятельно перезванивать им. Благодаря этому, системы автоматической фильтрации не помечают номера мошенников как спам.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+22 851 / сут.
Умерли
61 837+456 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 080 / сут.
- Малышева спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
- Назван способ избавиться от рекламных звонков
- Мэр Якутска заявила, что уходит в отставку
- Лукашенко рассказал, как относится к прозвищу «батька»
- В ближайшие дни начнется производство «Спутника V» в Бразилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru