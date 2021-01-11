Назван способ избавиться от рекламных звонков

Если номер сотового телефона однажды попал в базу спамеров, избавиться от их звонков навсегда вряд ли удастся, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя департамента консалтинга Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Николая Антипова.

По его словам, сложность в том, что эта база может передаваться из рук в руки. Однако есть способы сократить число нежелательных звонков. По словам эксперта, с этой целью необходимо воспользоваться услугами операторов связи по их блокировке или установить специальные приложения, которые предупреждают, что звонок может быть рекламным или мошенническим.