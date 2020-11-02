В России появится центр по борьбе с телефонным спамом и фишингом

Центр по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями может появиться в Российской Федерации в ближайшее время. Об этом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе выступления на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.

Минцифры также намеревается инициировать независимое тестирование всех государственных информационных систем на предмет возможных «дырок» в их безопасности. Все озвученные мероприятия будут проводиться в рамках борьбы с кибернетическими преступлениями.

По мнению Шадаева, это позволит повысить безопасность отечественных систем, а Минцифры будет более четко и оперативно реагировать на все неправомерные случаи, когда гражданину звонят с целью обмана, реализации каких-либо мошеннических схем.

В сентябре Минцифры предложило запретить стандартные протоколы шифрования в интернете паролей, банковских переводов и другой значимой информации. Как пояснил Шадаев, эти протоколы дают возможность обходить все действующие системы фильтрации и блокировок запрещенных сайтов. Однако из-за возможной блокировки таких протоколов могут отключиться зарубежные сервисы электронной почты, по продаже билетов, а также видеосервисы наподобие YouTube.

