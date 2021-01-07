Раскрыта новая схема телефонного обмана россиян
Представитель компании «Лаборатория Касперского» Сергей Голованов заявил, что телефонные мошенники научились обходить системы идентификации, сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, злоумышленники звонят и бросают трубку, тем самым вынуждая жертву самостоятельно перезванивать им. Благодаря этому, системы автоматической фильтрации не помечают номера мошенников как спам.
Голованов отметил, что год назад никто не предполагал «что люди сами начнут звонить мошенникам» и системы фильтрации анализировали только входящие звонки.
Ранее начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд рассказал о новом виде телефонного мошенничества, сообщает Ura.ru. По его словам, злоумышленники стали представляться сотрудниками правоохранительных органов.
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