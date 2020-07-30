Назван самый популярный в России сериал 2020 года

Сериал «Зулейха открывает глаза», снятый по одноименному роману Гузель Яхиной, в первой половине 2020 года стал наиболее популярным среди российских зрителей. Об этом заявили в пресс-службе проекта «Кино Mail.ru».

Кроме того, в первую десятку, среди прочих, вошли «Триггер», «Новый папа», «Колл-центр», а также мини-сериал по роману Стивена Кинга «Чужак», отмечает РИА ФАН.

Давид Шнейдеров посоветовал фильмы для домашнего просмотра

Между тем, режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов, которые были сняты за всю историю кино. Как передает АБН, на первое место он поставил фильм «Хороший, плохой, злой» Серджио Леоне. Далее следуют «Рио Браво» Говарда Хоукса и «Прокол» Брайана де Пальма, драма «Таксист» Мартина Скорсезе и «Его девушка Пятница» Говарда Хоукса.

Также Тарантино отметил боевик «Король-боксер», немой фильм «Ящик Пандоры» и хоррор «Кэрри». Кроме того, в топ режиссера попали картины «Только Ваш», «Пять гробниц по пути в Каир» и «Челюсти».

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН признался, что составил бы другой список лучших фильмов.

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ФОТО: Телевизор. Фото: www.flickr.com
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