Назван самый популярный в России сериал 2020 года

Сериал «Зулейха открывает глаза», снятый по одноименному роману Гузель Яхиной, в первой половине 2020 года стал наиболее популярным среди российских зрителей. Об этом заявили в пресс-службе проекта «Кино Mail.ru».

Кроме того, в первую десятку, среди прочих, вошли «Триггер», «Новый папа», «Колл-центр», а также мини-сериал по роману Стивена Кинга «Чужак», отмечает РИА ФАН.