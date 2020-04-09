Давид Шнейдеров посоветовал фильмы для домашнего просмотра

Давид Шнейдеров: «Я был на премьере этого фильма в кинотеатре «Пушкинский». И в какой-то момент я понял, что что-то со мной происходит, я дотронулся до лица и обнаружил, что мои щеки мокрые от слез. Это один из самых рвущих душу фильмов. Его начинал создавать Стенли Кубрик, который потом передал сценарий и права на экранизацию Стивену Спилбергу. И получился абсолютный шедевр», – комментирует он НСН.

