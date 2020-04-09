Давид Шнейдеров посоветовал фильмы для домашнего просмотра
Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор интересных фильмов для домашнего просмотра.
«Неоконченная пьеса для механического пианино»
Режиссер – Никита Михалков, 1976 год. В главных ролях: Александр Калягин, Елена Соловей, Евгения Глушенко, Юрий Богатырев, Олег Табаков, сам Никита Михалков и другие.
Давид Шнейдеров: «На мой взгляд, это лучший фильм о России. О России, которая была, которая есть, и которая, боюсь, что будет», – говорит Давид Шнейдеров в эфире НСН.
«За облаками»
Режиссеры – Микеланджело Антониони, Вим Вендерс, 1995 год. В главных ролях: Джон Малкович, Софи Марсо, Венсан Перес, Жан Рено и другие.
Давид Шнейдеров: «Это последняя картина Микеланджело Антониони. Он снимал этот фильм уже будучи парализованным. В фильме снялся весь цвет европейского, французского кино», – советует кинокритик слушателям НСН.
«Криминальное чтиво»
Режиссер – Квентин Тарантино, 1994 год. В главных ролях: Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман, Винг Реймз, Тим Рот, Харви Кейтель, сам Квентин Тарантино и другие.
Давид Шнейдеров: «Это мой самый любимый фильм Квентина Тарантино. Однажды на пресс-конференции Квентину Тарантино задали вопрос, почему он не снял ничего лучше «Криминального чтива». На что Тарантино ответил вопросом на вопрос – «а что, кто-нибудь снял?». Действительно, на мой взгляд, найти фильм лучше очень трудно», – отмечает он в интервью НСН.
«Искусственный разум»
Режиссер – Стивен Спилберг, 2001 год. В главных ролях: Хэйли Джоэл Осмент, Джуд Лоу, Фрэнсис О’Коннор, Сэм Робардс, Джейк Томас, Уильям Хёрт и другие.
Давид Шнейдеров: «Я был на премьере этого фильма в кинотеатре «Пушкинский». И в какой-то момент я понял, что что-то со мной происходит, я дотронулся до лица и обнаружил, что мои щеки мокрые от слез. Это один из самых рвущих душу фильмов. Его начинал создавать Стенли Кубрик, который потом передал сценарий и права на экранизацию Стивену Спилбергу. И получился абсолютный шедевр», – комментирует он НСН.
«Андрей Рублев»
Режиссер – Андрей Тарковский, 1966 год. В главных ролях: Анатолий Солоницын, Иван Лапиков, Николай Гринько, Николай Сергеев, Ирма Рауш, Николай Бурляев и другие.
Давид Шнейдеров: «Много лет назад я смотрел этот фильм в Доме кино вместе с девушкой, которую зовут Татьяна Кузнецова. Она играла в кино одну из дочерей великого князя. Рядом с нами сидел Андрей Тарковский и рассказывал мне, как нужно правильно смотреть этот фильм. Вот ничего не хочу добавлять, посмотрите «Андрея Рублева», – подытоживает в беседе с НСН Давид Шнейдеров.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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