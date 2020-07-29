Семь пятниц на неделе. Кинокритик о том, как Тарантино отвечает журналистам
Давид Шнейдеров в эфире НСН признался, что составил бы другой список лучших фильмов.
Режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов, которые были сняты за всю историю кино. Как передает АБН, на первое место Тарантино поставил фильм «Хороший, плохой, злой» Серджио Леоне. Далее следуют «Рио Браво» Говарда Хоукса и «Прокол» Брайана де Пальма, драма «Таксист» Мартина Скорсезе и «Его девушка Пятница» Говарда Хоукса.
Также Тарантино отметил боевик «Король-боксер» Чона Чанг-хва, немой фильм «Ящик Пандоры» Георга Вильгельма Пабста и хоррор «Кэрри» Брайана де Пальмы, а также картины Престона Стерджеса «Только Ваш», Билли Уайлдера «Пять гробниц по пути в Каир» и Стивена Спилберга «Челюсти».
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН признался, что составил бы другой список лучших фильмов.
«К его списку я отнесся очень спокойно. Это порыв души, это эмоция, ему так захотелось. Потому что только эти фильмы пришли в голову, потому что больше не вспомнил. Я доверяю вкусу Квентина. Эти фильмы – лучшие лично для него. Я бы назвал другие фильмы. Я однажды попал точно в такую же ситуацию, когда канал ОТР делал про меня программу и попросили назвать десять любимых фильмов. Я двое суток провел в бреду. Я составлял, вычеркивал, добавлял, убирал… Потом я им отправил. Через сутки отправил десять других фильмов. Когда на третьи сутки отправил третий список, мне сказали: «Старик, нам нужно подбирать видео, успокойся». Поэтому я вполне понимаю Тарантино, как он, несчастный, был озадачен этим вопросом. Мне его очень жаль», - сказал Шнейдеров.
Он добавил, что к Квентину Тарантино не в первый раз обращаются с просьбой назвать лучшие фильмы.
«Лучшие фильмы ужасов, лучшие боевики… Квентин Тарантино, как любой человек, каждый раз отвечает на эти вопросы по-разному. Потому что если вы сегодня зададите Квентину вопрос про лучшие фильмы, то послезавтра на такой же вопрос он даст другой ответ. Я лично знаю Квентина Тарантино – он такой. Так же как ему на всех пресс-конференциях задают один и тот же вопрос: «Что вы дальше собираетесь снимать?». И каждый раз Тарантино дает разные ответы», - заключил кинокритик.
Ранее Давид Шнейдеров в эфире НСН оценил ситуацию в мировом кинематографе как близкую к катастрофе.
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