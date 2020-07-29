Семь пятниц на неделе. Кинокритик о том, как Тарантино отвечает журналистам

«К его списку я отнесся очень спокойно. Это порыв души, это эмоция, ему так захотелось. Потому что только эти фильмы пришли в голову, потому что больше не вспомнил. Я доверяю вкусу Квентина. Эти фильмы – лучшие лично для него. Я бы назвал другие фильмы. Я однажды попал точно в такую же ситуацию, когда канал ОТР делал про меня программу и попросили назвать десять любимых фильмов. Я двое суток провел в бреду. Я составлял, вычеркивал, добавлял, убирал… Потом я им отправил. Через сутки отправил десять других фильмов. Когда на третьи сутки отправил третий список, мне сказали: «Старик, нам нужно подбирать видео, успокойся». Поэтому я вполне понимаю Тарантино, как он, несчастный, был озадачен этим вопросом. Мне его очень жаль», - сказал Шнейдеров.

Он добавил, что к Квентину Тарантино не в первый раз обращаются с просьбой назвать лучшие фильмы.

«Лучшие фильмы ужасов, лучшие боевики… Квентин Тарантино, как любой человек, каждый раз отвечает на эти вопросы по-разному. Потому что если вы сегодня зададите Квентину вопрос про лучшие фильмы, то послезавтра на такой же вопрос он даст другой ответ. Я лично знаю Квентина Тарантино – он такой. Так же как ему на всех пресс-конференциях задают один и тот же вопрос: «Что вы дальше собираетесь снимать?». И каждый раз Тарантино дает разные ответы», - заключил кинокритик.

Ранее Давид Шнейдеров в эфире НСН оценил ситуацию в мировом кинематографе как близкую к катастрофе.

