Назван главный цвет 2022 года
Американский Институт цвета Pantone выбрал новый оттенок синего PANTONE 17-3938 Very Peri главным цветом 2022 года. Об этом говорится на сайте организации.
По мнению специалистов института, именно этот оттенок стал символом духа времени и переходного периода, который переживает человечество.
«Цвет наступающего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ», – заявила вице-президент компании Лори Прессман.
Она пояснила, что PANTONE 17-3938 Very Peri, который объединяет в себе оттенки синего и фиолетово-красного, показывает жизнерадостность, призыв к творческому самовыражению.
В организации также считают, что по мере выхода из изоляции перед людьми открываются новые возможности, связанные с высокими технологиями.
Главными цветами 2021 года ранее были названы глубокий серый и яркий желтый.
Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс в своем личном блоге высказал мнение, что, несмотря на появление новых штаммов коронавируса и недостаточные темпы вакцинации, острая фаза пандемии COVID-19 может завершиться в 2022 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 209 / сут.
Умерли
286 тыс.+1 181 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+35 794 / сут.
- В Генштабе пообещали пресекать провокации Украины по Донбассу
- СМИ назвали дату третьего пуска тяжелой ракеты «Ангара»
- Захарян стал лучшим молодым игроком РПЛ 2021 года
- В ростовские ТЦ по QR-кодам прошли курица, утюг и стиральная машина
- СМИ: США могут надавить на Украину по вопросу автономии Донбасса
- Онищенко призвал расширить свободы для вакцинированных
- Программный директор «Муз-ТВ» ушел с канала после штрафа за гей-пропаганду
- Попова рассказала о ситуации со штаммом «омикрон» в России
- Россия заняла 47 место в рейтинге стран готовности к пандемиям
- На трассе М-8 под Архангельском столкнулись 22 машины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru