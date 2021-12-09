Назван главный цвет 2022 года

«Цвет наступающего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ», – заявила вице-президент компании Лори Прессман.

Она пояснила, что PANTONE 17-3938 Very Peri, который объединяет в себе оттенки синего и фиолетово-красного, показывает жизнерадостность, призыв к творческому самовыражению.

В организации также считают, что по мере выхода из изоляции перед людьми открываются новые возможности, связанные с высокими технологиями.

Главными цветами 2021 года ранее были названы глубокий серый и яркий желтый.

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс в своем личном блоге высказал мнение, что, несмотря на появление новых штаммов коронавируса и недостаточные темпы вакцинации, острая фаза пандемии COVID-19 может завершиться в 2022 году.

