В России зафиксировали сезонный рост цен на мандарины

Мандарины в России подорожали, стоимость цитрусовых за год перед традиционным сезоном высокого спроса выросла в опте в среднем на 18%, в несетевой рознице — на 25%. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные экспертов.

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Как отметили в компании «Эвотор», в ноябре один килограмм мандаринов стоил 164 рубля. По результатам исследования средних цены фактических продаж несетевой розницы в ноябре 2021 и 2020 года, за год средняя цена фруктов выросла на 25%, пишет «Свободная пресса».

В свою очередь, в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» сообщили, что сегодня цены на мандарины в опте составляют от 80 рублей до 138 рублей за килограмм. Средний уровень цен в ноябре 2021 года — 110 рублей за килограмм, при этом годом ранее средняя стоимость мандаринов составляла 90 рублей, пишет РИА ФАН. Отмечается, что спрос и темпы сбыта фруктов довольно высокие.

По данным экспертов, цены на мандарины выросли прежде всего из-за сокращения поставок из Турции и удорожания логистики. При этом формирование цен сдерживает низкая покупательная способность населения.

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ФОТО: pixabay.com
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