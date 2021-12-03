В России зафиксировали сезонный рост цен на мандарины

Как отметили в компании «Эвотор», в ноябре один килограмм мандаринов стоил 164 рубля. По результатам исследования средних цены фактических продаж несетевой розницы в ноябре 2021 и 2020 года, за год средняя цена фруктов выросла на 25%, пишет «Свободная пресса».

В свою очередь, в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» сообщили, что сегодня цены на мандарины в опте составляют от 80 рублей до 138 рублей за килограмм. Средний уровень цен в ноябре 2021 года — 110 рублей за килограмм, при этом годом ранее средняя стоимость мандаринов составляла 90 рублей, пишет РИА ФАН. Отмечается, что спрос и темпы сбыта фруктов довольно высокие.

По данным экспертов, цены на мандарины выросли прежде всего из-за сокращения поставок из Турции и удорожания логистики. При этом формирование цен сдерживает низкая покупательная способность населения.

