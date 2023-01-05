Назван самый популярный фильм 2022 года
Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» стал самым популярным из всех вышедших в телеэфир в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВГТРК по данным Mediascope.
«Самым популярным из всех художественных фильмов, вышедших в телеэфир в 2022 году, стал предновогодний показ классической комедии "Иван Васильевич меняет профессию" на телеканале "Россия 1", вышедший 31.12.2022», — следует из сообщения. Также популярными стали такие киноленты, как «Конек-Горбунок» на телеканале «Россия», «Любовь и голуби» на «Первом канале», «Ирония судьбы, или с легким паром!» на «Первом канале».
Из премьерных фильмов, впервые показанных на телеэкране в прошлом году, наиболее востребованной стала вторая часть семейной сказки «Последний богатырь. Корень зла», показанная в эфире телеканала «Россия 1» в первый день года, премьера экранизации сказки «Конёк-Горбунок», премьера состоялась на телеканале «Россия» 30 декабря 2022 года. На третьем месте оказалась остросюжетная военная драма «Топор 1944» - премьера в День Победы в эфире телеканала НТВ.
Ранее 25% россиян заявили, что планируют провести новогодние каникулы за просмотром советских фильмов. В топ-10 самых популярных фильмов по-прежнему входят «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Служебный роман», «Девчата», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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