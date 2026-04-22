Над российскими регионами сбили 155 украинских БПЛА

Более 150 беспилотников ВСУ ликвидировали над территорией России за прошедшую ночь. Об этом заявили в Минобороны.

В Сызрани подъезд жилого дома обрушился после налета беспилотников

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указывает ведомство.

Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях. Также БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, Крымом и водами Черного моря.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом сбили 40 украинских дронов, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры