Над российскими регионами сбили 155 украинских БПЛА
Более 150 беспилотников ВСУ ликвидировали над территорией России за прошедшую ночь. Об этом заявили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указывает ведомство.
Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях. Также БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, Крымом и водами Черного моря.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом сбили 40 украинских дронов, пишет 360.ru.
