В Курске дрон упал во дворе многоквартирного дома

Беспилотник ВСУ упал во дворе многоквартирного дома в Курске. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

Инцидент произошел ночью в центральном округе города.

«Обломки повредили крышу МКД. К счастью, беспилотник не сдетонировал», - написал губернатор на платформе Мах.

После ЧП было эвакуировано 36 жильцов, в том числе девять детей. Жертв нет, на месте находятся оперативные службы.

Ранее в Сызрани в результате атаки БПЛА частично обрушился подъезд жилого многоэтажного дома, пишет 360.ru.

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
