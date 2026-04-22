В Курске дрон упал во дворе многоквартирного дома
22 апреля 202608:41
Беспилотник ВСУ упал во дворе многоквартирного дома в Курске. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.
Инцидент произошел ночью в центральном округе города.
«Обломки повредили крышу МКД. К счастью, беспилотник не сдетонировал», - написал губернатор на платформе Мах.
После ЧП было эвакуировано 36 жильцов, в том числе девять детей. Жертв нет, на месте находятся оперативные службы.
Ранее в Сызрани в результате атаки БПЛА частично обрушился подъезд жилого многоэтажного дома, пишет 360.ru.
- Казахстан получил неофициальные данные о невозможности транзита по «Дружбе» в мае
- Под угрозой вся отрасль? В Popcorn Books дали показания на гендиректора «Эксмо»
- Экс-директор Popcorn Books Протопопов заключил сделку со следствием
- Над российскими регионами сбили 155 украинских БПЛА
- Путин наградил Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
- В ПСБ рассказали, когда восстановится рыночная ипотека в России
- Путин: В Киеве думают, как оформлять ситуацию с победой России
- СМИ: Ужесточение налогового контроля за маркетплейсами сблизит их цены с офлайном
- В Госдуме предложили создать перечень «белых VPN»