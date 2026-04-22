В Петербурге машина упала в Обводный канал, пострадали два человека

Легковой автомобиль упал в Обводный канал в Санкт-Петербурге, пробив ограждение. Об этом заявили в городском управлении МЧС.

Инцидент произошел в 05.53 мск в Адмиралтейском районе города на Лермонтовском проспекте.

«Пострадали двое мужчин, госпитализированы в лечебное учреждение», - указали в МЧС.

Специалисты достали машину с помощью автокрана. К ликвидации последствий ЧП привлекли три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

Ранее в Москве автомобиль Kia вылетел с Горбатого моста и упал в воду, пострадали пять человек, пишет 360.ru.

