Жилье уехавших из страны граждан ДНР передадут нуждающимся людям

Ранее в новых регионах РФ начали массовую инвентаризацию недвижимости для защиты прав собственников согласно законодательству. Выданные на Украине документы следует подать в Росреестр до 1 июля 2026 года.

«С учетом того, что часть жителей выехала в недружественные страны, в том числе на Украину, и не предполагает возвращения, то те сроки, которые были ранее определены, являлись неким сдерживающим фактором для распределения бесхозного жилья», - отметил Пушилин.

По его словам, все стадии в рамках законодательства РФ уже пройдены для выдачи жилья нуждающимся. Также Пушилин указал, что бесхозное жилье выехавших в недружественные страны жителей республики использовалось в качестве компенсационного жилья. По истечении сроков упрощенной регистрации граждане смогут на общих основаниях оформить документы через суд.

