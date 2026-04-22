Жилье уехавших из страны граждан ДНР передадут нуждающимся людям
Жилье уехавших в недружественные государства граждан Донецкой Народной Республики передадут нуждающимся людям. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
Ранее в новых регионах РФ начали массовую инвентаризацию недвижимости для защиты прав собственников согласно законодательству. Выданные на Украине документы следует подать в Росреестр до 1 июля 2026 года.
«С учетом того, что часть жителей выехала в недружественные страны, в том числе на Украину, и не предполагает возвращения, то те сроки, которые были ранее определены, являлись неким сдерживающим фактором для распределения бесхозного жилья», - отметил Пушилин.
По его словам, все стадии в рамках законодательства РФ уже пройдены для выдачи жилья нуждающимся. Также Пушилин указал, что бесхозное жилье выехавших в недружественные страны жителей республики использовалось в качестве компенсационного жилья. По истечении сроков упрощенной регистрации граждане смогут на общих основаниях оформить документы через суд.
