В ПСБ рассказали, когда восстановится рыночная ипотека в России

Рыночное ипотечное кредитование в России может полноценно восстановиться при снижении ключевой ставки ниже 12% годовых. Об этом заявил старший вице-президент, глава блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев в беседе с РИА Новости.

«Такой уровень обеспечит приемлемые условия для переплаты на стандартном 30-летнем горизонте кредитования», - указал эксперт.

По словам Щавелева, в текущем году он ожидает дальнейшего доминирования программ кредитования с государственной поддержкой. При этом доля рыночной ипотеки будет постепенно расти и достигнет 20-25%.

Между тем в РФ расширили программу «Дальневосточная и арктическая ипотека», участвовать в ней смогут служащие в приграничных районах военные и некоторые категории медработников, пишет 360.ru.

