В ПСБ рассказали, когда восстановится рыночная ипотека в России
Рыночное ипотечное кредитование в России может полноценно восстановиться при снижении ключевой ставки ниже 12% годовых. Об этом заявил старший вице-президент, глава блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев в беседе с РИА Новости.
«Такой уровень обеспечит приемлемые условия для переплаты на стандартном 30-летнем горизонте кредитования», - указал эксперт.
По словам Щавелева, в текущем году он ожидает дальнейшего доминирования программ кредитования с государственной поддержкой. При этом доля рыночной ипотеки будет постепенно расти и достигнет 20-25%.
Между тем в РФ расширили программу «Дальневосточная и арктическая ипотека», участвовать в ней смогут служащие в приграничных районах военные и некоторые категории медработников, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Экс-директор Popcorn Books Протопопов заключил сделку со следствием
- Над российскими регионами сбили 155 украинских БПЛА
- Путин наградил Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
- В ПСБ рассказали, когда восстановится рыночная ипотека в России
- Путин: В Киеве думают, как оформлять ситуацию с победой России
- СМИ: Ужесточение налогового контроля за маркетплейсами сблизит их цены с офлайном
- В Госдуме предложили создать перечень «белых VPN»
- В Сызрани подъезд жилого дома обрушился после налета беспилотников
- Кандидата на пост главы владимирского Минздрава арестовали в день собеседования
- «Союзмультфильм» отсудил 100 тысяч рублей у продавца воздушных шаров