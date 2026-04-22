При обрушении части дома в Сызрани пострадали 11 человек
22 апреля 202609:23
Одиннадцать человек пострадали при обрушении подъезда жилого дома в Сызрани. Об этом сообщили в МЧС.
Ведомство указало, что это предварительные данные. В числе пострадавших двое детей, пишет RT. Им оказывают медицинскую помощь.
«Специалисты... обследуют и разбирают завалы. Для фиксации нависающих конструкций задействована инженерная техника», - подчеркнули в МЧС.
Ранее стало известно, что в Сызрани подъезд жилого дома частично обрушился после налета беспилотников.
Горячие новости
- При обрушении части дома в Сызрани пострадали 11 человек
