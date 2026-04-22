Путин наградил Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент Владимир Путин наградил художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, народного артиста России Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ российского лидера опубликован на портале правовой информации.

Меньшиков получил награду за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и «многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее Владимир Путин наградил худрука Московской областной филармонии, народного артиста РФ Максима Дунаевского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, напоминает 360.ru.

