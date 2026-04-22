Путин наградил Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
22 апреля 202607:33
Президент Владимир Путин наградил художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, народного артиста России Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ российского лидера опубликован на портале правовой информации.
Меньшиков получил награду за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и «многолетнюю плодотворную деятельность».
Ранее Владимир Путин наградил худрука Московской областной филармонии, народного артиста РФ Максима Дунаевского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, напоминает 360.ru.
Горячие новости
- Экс-директор Popcorn Books Протопопов заключил сделку со следствием
- Над российскими регионами сбили 155 украинских БПЛА
- В ПСБ рассказали, когда восстановится рыночная ипотека в России
- Путин: В Киеве думают, как оформлять ситуацию с победой России
- СМИ: Ужесточение налогового контроля за маркетплейсами сблизит их цены с офлайном
- В Госдуме предложили создать перечень «белых VPN»
- В Сызрани подъезд жилого дома обрушился после налета беспилотников
- Кандидата на пост главы владимирского Минздрава арестовали в день собеседования
- «Союзмультфильм» отсудил 100 тысяч рублей у продавца воздушных шаров