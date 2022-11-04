Минпромторг: фильмы и сериалы не смогут ввозить в Россию по параллельному импорту

«Параллельный импорт не может быть распространен в отношении аудиовизуальных произведений, так как они не являются товарами в соответствии с классификатором ТН ВЭД ЕАЭС», — следует из заявления ведомства.

Минпромторг отметил, что вопрос импорта аудиовизуальных произведений без разрешения правообладателя находится в ведении Министерства культуры России.

Как заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, вопрос о параллельном импорте фильмов, сериалов и мультфильмов может быть решен в ближайшее время.

Ранее Минпромторг внес в перечень для параллельного импорта продукцию Marvel, Disney Pixar и DC Comics, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

