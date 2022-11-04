Минпромторг: фильмы и сериалы не смогут ввозить в Россию по параллельному импорту
Аудиовизуальные произведения не могут быть предметом параллельного импорта, так как не являются товарами по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.
«Параллельный импорт не может быть распространен в отношении аудиовизуальных произведений, так как они не являются товарами в соответствии с классификатором ТН ВЭД ЕАЭС», — следует из заявления ведомства.
Минпромторг отметил, что вопрос импорта аудиовизуальных произведений без разрешения правообладателя находится в ведении Министерства культуры России.
Как заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, вопрос о параллельном импорте фильмов, сериалов и мультфильмов может быть решен в ближайшее время.
Ранее Минпромторг внес в перечень для параллельного импорта продукцию Marvel, Disney Pixar и DC Comics, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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