Экс-директор Popcorn Books Протопопов заключил сделку со следствием
Экс-сотрудники прекратившего деятельность книжного издательства Popcorn Books дали показания на задержанных по обвинению в ЛГБТ-пропаганде (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) топ-менеджеров «Эксмо». Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в рамках расследования дела против бывшего директора по продажам ООО «Индивидуум принт» Павла Иванова, менеджера склада Артема Вахляева и заключившего сделку со следствием экс-директора Дмитрия Протопопова (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) они дали признательные показания. Фигуранты указали на причастность задержанных топ-менеджеров издательства «Эксмо» к экстремизму.
Отмечается, что бывшие сотрудники Popcorn Books уже около года находятся под домашним арестом. Их обвиняют в организации, участии, склонении, вербовке либо ином вовлечении в деятельность экстремистской организации.
Ранее гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева задержали после обысков по подозрению в причастности к распространению экстремистской литературы.
Горячие новости
