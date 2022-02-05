Назван самый популярный день для онлайн-заказов продуктов в России
Чаще всего россияне покупают продукты через Интернет по четвергам, меньше всего покупок в онлайн совершают в субботу. К таким выводам пришли исследователи платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, сообщает РИА Новости.
«Большинство россиян активно закупается продуктами в четверг: онлайн-оборот по четвергам оказался больше, чем во все остальные дни недели. К примеру, в исследуемый период оборот онлайн-продаж в четверг в среднем оказался на 57% больше, чем в понедельник», - говорится в исследовании.
Вторым популярным днем для онлайн-заказов является среда, на третьем — пятница по сравнению с покупками понедельника.
«Самым "провальным" по онлайн-продажам днем оказалась суббота: в этот день онлайн-оборот оказался в среднем на 20% ниже показателей понедельника. Максимальная средняя сумма онлайн-покупки также пришлась на четверг — 3 025 рублей, минимальная — 2 487 рублей — на субботу», - рассказали эксперты.
По наблюдениям исследователей, спрос на полезные продукты растет в понедельник, а к концу недели люди «стремятся порадовать себя чем-то вкусным и "запрещенным"» - пирожными, булочками, чипсами и копчеными продуктами, рассказал сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.
Российская дизайнерская одежда, отечественные игрушки, сувениры, электроника, товары для красоты и здоровья пользуются спросом у иностранных покупателей. Об этом сообщает РИА Новости директор по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов.
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