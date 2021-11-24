Онлайн-магазинам запретят запрашивать персональные данные потребителей

Согласно законопроекту, отказ потребителя от предоставления персональных данных не будет являться причиной расторжения договора. Кроме того, приобретение одного товара не сможет быть обязательным условием покупки другого товара.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что законопроект о защите персональных данных не связан напрямую с предъявлением QR-кодов.

Если предложенные Госдумой нормы примут, закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.

