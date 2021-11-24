Онлайн-магазинам запретят запрашивать персональные данные потребителей
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий необоснованный сбор персональных данных. Законопроект проявился на сайте Госудмы.
Председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин отметил, что чаще всего личные данные запрашивают онлайн-магазины при совершении покупок. Интернет-площадки просят внести номера телефонов и адреса электронных почт даже тогда, когда это необязательно.
Согласно законопроекту, отказ потребителя от предоставления персональных данных не будет являться причиной расторжения договора. Кроме того, приобретение одного товара не сможет быть обязательным условием покупки другого товара.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что законопроект о защите персональных данных не связан напрямую с предъявлением QR-кодов.
Если предложенные Госдумой нормы примут, закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.
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