Стали известны популярные за рубежом российские товары
Российская дизайнерская одежда, отечественные игрушки, сувениры, электроника, товары для красоты и здоровья пользуются спросом у иностранных покупателей. Об этом сообщает РИА Новости директор по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов.
По его словам, стереотип о том, что российские товары нельзя ставить в один ряд с зарубежными по качеству, давно себя изжил. Онлайн-экспорт за 2020 год увеличился более чем на 40%. По словам Тарасова, наиболее популярна российская электроника - 34% от всего объема экспортных продаж. На втором месте - подарки и сувениры. Их приобретает каждый пятый зарубежный покупатель.
Особой популярностью у иностранцев пользуется российская дизайнерская одежда.
«Особенно ее ценят европейцы. Основное преимущество - невысокая цена и отличное соотношение цена/качество для дизайнерской одежды», - пояснил эксперт.
Также зарубежные потребители покупают российские товары для красоты и здоровья «благодаря широкой известности российских природных ресурсов» и игрушки. Около 50% игрушек продается в Канаду и Австралию.
Ранее стало известно, что российские граждане в первом квартале текущего года стали чаще совершать онлайн-покупки в кредит или рассрочку, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании ЮKassa.
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