Стали известны популярные за рубежом российские товары

По его словам, стереотип о том, что российские товары нельзя ставить в один ряд с зарубежными по качеству, давно себя изжил. Онлайн-экспорт за 2020 год увеличился более чем на 40%. По словам Тарасова, наиболее популярна российская электроника - 34% от всего объема экспортных продаж. На втором месте - подарки и сувениры. Их приобретает каждый пятый зарубежный покупатель.

Особой популярностью у иностранцев пользуется российская дизайнерская одежда.

«Особенно ее ценят европейцы. Основное преимущество - невысокая цена и отличное соотношение цена/качество для дизайнерской одежды», - пояснил эксперт.

Также зарубежные потребители покупают российские товары для красоты и здоровья «благодаря широкой известности российских природных ресурсов» и игрушки. Около 50% игрушек продается в Канаду и Австралию.

Ранее стало известно, что российские граждане в первом квартале текущего года стали чаще совершать онлайн-покупки в кредит или рассрочку, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании ЮKassa.

