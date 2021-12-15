Назван самый неподходящий алкогольный напиток для праздника

Шампанское является самым неподходящим для праздничного стола алкогольным напитком, сообщают «Известия» со ссылкой на диетолога Михаила Гинзбурга.

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По его словам, алкоголь вреден в принципе, но игристое вино занимает в его иерархии особое положение, так как в нем сочетаются пузырьки и спирт. «Газ очень сильно ускоряет всасывание алкоголя, и опьянение после шампанского оказывается более глубоким, чем от аналогичной порции красного вина, например», — сказал эксперт.

Кроме того, у человека после шампанского просыпается чрезмерный аппетит, что приводит к перееданию. Тем, кто не представляет себе новогоднего стола без игристого, диетолог рекомендовал избавиться от газов, которые раздражают слизистую желудка.

Большинство – 85% - российских игристых вин соответствует повышенному стандарту качества. Об этом говорится в исследовании Роскачества.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПраздникШампанское
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